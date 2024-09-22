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  • «Зенит» и «Краснодар» выиграли, разгромы от «Реала», «Баварии» и «Челси», Дюбуа нокаутировал Джошуа, курьезный первый гол Чалова в Греции, Пьянич близок к ЦСКА и другие новости
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«Зенит» и «Краснодар» выиграли, разгромы от «Реала», «Баварии» и «Челси», Дюбуа нокаутировал Джошуа, курьезный первый гол Чалова в Греции, Пьянич близок к ЦСКА и другие новости

1. В 9-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Факел» (3:1), пропустив с пенальти на 8-й минуте. Кассьерра, Гонду и Ерохин забили по голу, у Вендела очередной ассист, у Соболева – карточка.

«Краснодар» выиграл 6-й матч подряд, разгромив «Акрон» – 5:2. У Сперцяна и Кордобы по дублю, Дзюба отдал два голевых паса – теперь у Артема 3 ассиста в двух играх

«Рубин» и ЦСКА сыграли вничью – 1:1. Отставание армейцев от «Зенита» увеличилось до 9 очков.

2.«Челси» крупно обыграл «Вест Хэм» в гостях – 3:0, Санчо сделал ассист, у Джексона 2+1. «Ливерпуль» разгромил «Борнмут» – 3:0. Диас сделал дубль, Нуньес тоже забил. «Кристал Пэлас» и «МЮ» не забили – 0:0. Все итоги дня в АПЛ – по ссылке.

3. «Реал» разгромил «Эспаньол» в 6-м туре Ла Лиги – 4:1. У Мбаппе и Винисиуса по голу и ассисту. «Мадрид» пробил 5 пенальти за 6 туров – такого не было с 1951 года. Команда Анчелотти 38 матчей не проигрывает в чемпионате, до рекорда – 5 игр. Остальные результаты тура – здесь.

4. Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде и остался с поясом IBF. О других боях вечера бокса на «Уэмбли» можно узнать здесь.

5. В КХЛ СКА одолел «Торпедо», «Салават» был сильнее «Локомотива», «Сибирь» победила «Спартак», «Металлург» обыграл «Нефтехимик» по буллитам. Все результаты – здесь.

6. «Бавария» разгромила «Вердер» в 4-м туре Бундеслиги – 5:0. При Компани команда выиграла все шесть матчей и забила 29 голов в них – клубный рекорд. Остальные итоги дня в чемпионате Германии – по этой ссылке.

7. Стартовал новый сезон Единой лиги ВТБ. В первый игровой день ЦСКА обыграл УНИКС, «Зенит» уверенно победил МБА-МАИ.

8. «Ювентус» и «Наполи» не забили в главном матче дня в Серии А – 0:0. Мотта получил желтую за споры с судьей, не назначившим свободный в штрафной «Наполи»: вратарь схватил мяч после того, как Оливера ногой прервал прострел. Остальные результаты можно найти здесь.

9. Гран-при Сингапура-2024. Норрис выиграл квалификацию (6-й поул Ландо в карьере), Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Сайнс завершил заезд в барьерах. В 3-й практике ящерица вызвала красные флаги.

10. Федор Чалов впервые забил за ПАОК – в 8-м матче. Вышло курьезон: вратарь «Волоса» пробил в нападающего, после чего мяч влетел в ворота.

11. «ПСЖ» впервые не выиграл в этом сезоне Лиги 1 – ничья с «Реймсом» (1:1). Сафонов пропустил в дебютном матче Лиги 1. Другие результаты дня – тут.

Тем временем у экс-жены Сафонова сотрудники ГИБДД изъяли «Мерседес», оформленный на Матвея. Машина была в розыске из-за долга вратаря «ПСЖ» по алиментам.

12. МЛС. Гол Миранчука с пенальти не помог «Атланте» обыграть «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:2), «Интер Майами» упустил победу над «Нью-Йорк Сити» (1:1), Месси и Суарес отыграли весь матч и остались без результативных действий. 

13. Миралем Пьянич близок к переходу в ЦСКА. Армейцы согласились платить 34-летнему хавбеку 2 млн евро в год, пишет Sportske.ba.

14. Глушаков выведен из основы «Химок». Иван Карпов пишет, что футболист «в лицо Артиге говорит одно, а за спиной совсем другие вещи».

15. «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого обыграл «Тяньцзинь», проигрывая 0:1 к 89-й минуте – 2:1. Команда российского тренера выиграла 10 из 11 последних матчей лиги Китая.

16. Сын губернатора Оренбургской области уехал в юниорскую хоккейную команду из США. В пресс-службе Дениса Паслера прокомментировали это так: «У граждан РФ нет ограничений для получения навыков в других странах».

17. Бабушке Ямаля угрожают соседи в Матаро после нападения на отца игрока из-за выбора Ламина в пользу Испании. Семья переезжает в Барселону.

18. Массовая драка произошла на матче Winline Кубка МФЛ «Банка» – «РМ»: Володя XXL пнул растоптавшего его футболку Алексеева и получил по лицу от Струнина. Судья удалил всех троих.

Цитаты дня.

Мостовой об отставке Абаскаля: «Таким посторонним людям у нас дают время, а заслуженным – нет. В «Гранаде» его быстро раскусили, главное, чтобы в «Спартак» обратно не позвали»

Стефано Пиоли: «Роналду превосходит Месси. Криштиану забил больше голов, чем сыграл матчей»

Роман Ротенберг: «В РПЛ контратаки – оружие многих. Знаете, что такое «панцирь»? Когда внизу 5 человек. «Торпедо» играет в эту систему. Но «панцирем» не добиться рейтинга Comedy Club»

Ткачук о Белгороде: «Каждый день – воздушные тревоги. По городу стоят убежища из блоков. В общем, не сильно комфортно, но человек может привыкнуть к любому»

Илья Авербух: «Мне неинтересно говорить про Самоделкину, это несерьезная тема. Кому вообще есть дело до нее?! Кто это такая?»

Широков о словах Глушенкова: «Если нет чувства патриотизма, может, вообще не надо играть в РПЛ? Пусть едет куда-нибудь, зачем мы ему деньги платим?»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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