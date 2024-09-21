У Дзюбы 2 ассиста в 2 матчах РПЛ за «Акрон» – отдал на пустые ворота в игре с «Краснодаром», как и в прошлом туре

Артем Дзюба сделал 2 результативных действия в 2 матчах за «Акрон» в Мир РПЛ.

В игре 9-го тура Премьер-Лиги «Акрон » – «Краснодар » 36-летний форвард мог забить сам на 54-й минуте, но отдал голевой пас на пустые ворота Стефану Лончару .

В 8-м туре в игре против «Химок» (3:0) Дзюба в подобном стиле ассистировал Владимиру Хубулову.

Подробная статистика выступлений Артема доступна здесь .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Краснодар» (1:3, второй тайм).