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  • У Дзюбы 2 ассиста в 2 матчах РПЛ за «Акрон» – отдал на пустые ворота в игре с «Краснодаром», как и в прошлом туре
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У Дзюбы 2 ассиста в 2 матчах РПЛ за «Акрон» – отдал на пустые ворота в игре с «Краснодаром», как и в прошлом туре

Артем Дзюба сделал 2 результативных действия в 2 матчах за «Акрон» в Мир РПЛ.

В игре 9-го тура Премьер-Лиги «Акрон» – «Краснодар» 36-летний форвард мог забить сам на 54-й минуте, но отдал голевой пас на пустые ворота Стефану Лончару.

В 8-м туре в игре против «Химок» (3:0) Дзюба в подобном стиле ассистировал Владимиру Хубулову.

Подробная статистика выступлений Артема доступна здесь.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Краснодар» (1:3, второй тайм).

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoСтефан Лончар
logoАкрон
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