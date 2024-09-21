Сафонов дебютирует в Лиге 1 в матче с «Реймсом». Вратарь уже сыграл за «ПСЖ» в ЛЧ
Матвей Сафонов сегодня впервые сыграет в Лиге 1.
Вратарь «ПСЖ» выйдет в стартовом составе на матч против «Реймса». Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.
Россиянин дебютировал за парижан 18 сентября – он провел сухую игру против «Жироны» в Лиге чемпионов.
Голкипер Джанлуиджи Доннарумма продолжает восстановление от травмы.
Сафонов сыграл на ноль в первом матче за «ПСЖ». Вратарь отразил один удар «Жироны»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «ПСЖ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости