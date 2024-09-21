Сафонов дебютирует в Лиге 1 в матче с «Реймсом». Вратарь уже сыграл за «ПСЖ» в ЛЧ

Матвей Сафонов сегодня впервые сыграет в Лиге 1.

Вратарь «ПСЖ» выйдет в стартовом составе на матч против «Реймса ». Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Россиянин дебютировал за парижан 18 сентября – он провел сухую игру против «Жироны» в Лиге чемпионов.

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма продолжает восстановление от травмы.

Сафонов сыграл на ноль в первом матче за «ПСЖ». Вратарь отразил один удар «Жироны»