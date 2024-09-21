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«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Манчестер Юнайтед» играет с «Кристал Пэлас» в 5-м туре АПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoКристал Пэлас
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