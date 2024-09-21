«Бавария» при Компани выиграла все шесть матчей, три последних – с общим счетом 20:3. Дальше – «Байер»
«Бавария» выиграла все шесть матчей в новом сезоне.
Команда Венсана Компани сегодня разгромила «Вердер» (5:0) в 4-м туре Бундеслиги.
Ранее были обыграны «Ульм» (4:0), «Вольфсбург» (3:2), «Фрайбург» (2:0), «Хольштайн Киль» (6:1) и «Динамо» Загреб (9:2).
28 сентября мюнхенцы встретятся с действующим чемпионом Германии – «Байером».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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