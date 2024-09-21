У экс-жены Сафонова сотрудники ГИБДД изъяли «Мерседес», оформленный на Матвея. Машина была в розыске из-за долга вратаря «ПСЖ» по алиментам (Baza)
Как сообщает телеграм-канал Baza, сотрудники ГИБДД изъяли «Мерседес» у Анастасии Казачек, когда она перегоняла его из Краснодара в Москву. Это связано с ее же заявлениями по долгам вратаря «ПСЖ» по алиментам, которые составляют 59,23 млн рублей.
Во время движения Анастасию остановили сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что машина оформлена на Сафонова и была в розыске у приставов, так как у Матвея большой долг по алиментам. Именно поэтому машину нашли по системе «Поток». В итоге автомобиль был изъят и отправлен на штрафстоянку.
По словам источников Baza из окружения Анастасии, девушка решила придерживаться позиции, что у нее с Матвеем до сих пор «гостевой брак», а все переписки, где Матвей просил увидеться с ребенком, – фэйк. Якобы даже после того, как их брак с Сафоновым был расторгнут, у пары продолжались отношения, и он ездил к ней в Краснодар, и скоро у пары все наладится, если им не будут мешать.
Напомним, что Сафонов уже сделал предложение своей девушке Марине Кондратюк.
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