Чемпионат Италии. «Торино» в гостях у «Вероны», «Интер» сыграет с «Миланом» в воскресенье

В Серии А пройдут матчи 5-го тура.

В пятницу «Торино » сыграет в гостях с «Вероной».

В субботу «Ювентус » примет «Наполи », в воскресенье «Интер » сразится в дерби с «Миланом».

В понедельник «Аталанта» встретится дома с «Комо».

Чемпионат Италии

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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