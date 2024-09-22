«Реал» 38 матчей не проигрывает в Ла Лиге. Рекорд установлен «Барселоной» в 2018-м – 43 игры
Лишь у «Барселоны» было больше матчей без поражений в Ла Лиге, чем у «Реала».
После разгрома «Эспаньола» со счетом 4:1 серия мадридцев насчитывает 38 игр. Команда Карло Анчелотти сравнялась с «Сосьедадом», который не проигрывал столько же с 1979 по 1980 год.
Впереди только «Барселона», не уступавшая на протяжении 43 матчей с 2017 по 2018 год.
Последнее поражение «Реала» в чемпионате Испании датируется 24 сентября 2023 года. В ближайшем туре он встретится с «Алавесом».
Опубликовал: Александр Суряев
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