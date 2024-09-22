«Реал» 38 матчей не проигрывает в Ла Лиге. Рекорд установлен «Барселоной» в 2018-м – 43 игры

Лишь у «Барселоны» было больше матчей без поражений в Ла Лиге, чем у «Реала».

После разгрома «Эспаньола » со счетом 4:1 серия мадридцев насчитывает 38 игр. Команда Карло Анчелотти сравнялась с «Сосьедадом », который не проигрывал столько же с 1979 по 1980 год.

Впереди только «Барселона », не уступавшая на протяжении 43 матчей с 2017 по 2018 год.

Последнее поражение «Реала» в чемпионате Испании датируется 24 сентября 2023 года. В ближайшем туре он встретится с «Алавесом».