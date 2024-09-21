«Рубин» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

ЦСКА сыграет с «Рубином» в 9-м туре чемпионата России.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

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