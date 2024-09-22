Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде и остался с поясом IBF

21 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел поединок за титул IBF в тяжелом весе между Даниэлем Дюбуа (22-2) и Энтони Джошуа (28-4).

Первые четыре раунда Дюбуа доминировал над Джошуа и несколько раз отправил его в нокдаун, а в пятом раунде оформил глухой нокаут.

Джошуа снова собрал «Уэмбли» – рекордные 96 тысяч! Да как он это делает?