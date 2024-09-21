Гонду забил 4 гола в 3 матчах Мир РПЛ за «Зенит»
Лусиано Гонду забил в каждом из трех матчей Мир РПЛ, в которых поучаствовал.
Нападающий вывел «Зенит» вперед в игре против «Факела», воспользовавшись передачей хавбека Клаудиньо.
Ранее аргентинец, приобретенный в конце августа, поразил ворота «Пари НН» (дважды) и ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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