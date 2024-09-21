Гонду забил 4 гола в 3 матчах Мир РПЛ за «Зенит»

Лусиано Гонду забил в каждом из трех матчей Мир РПЛ, в которых поучаствовал.

Нападающий вывел «Зенит » вперед в игре против «Факела », воспользовавшись передачей хавбека Клаудиньо . Ранее аргентинец, приобретенный в конце августа, поразил ворота «Пари НН» (дважды) и ЦСКА. Подробно со статистикой Гонду можно ознакомиться здесь .