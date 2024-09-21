Бабушке Ямаля угрожают соседи в Матаро после нападения на отца игрока из-за выбора Ламина в пользу Испании. Семья переезжает в Барселону
Вингер «Барселоны» большую часть жизни провел в районе Рокафонда в городе Матаро, входящем в провинцию Барселона. Празднуя голы, он изображает число 304 – три последние цифры почтового индекса города.
В середине августа на отца 17-летнего Ямаля напали, Мунира трижды ударили ножом. Как сообщает Diario Sport, это случилось в Рокафонде. Драка завязалась после того, как некоторые соседи стали ругать полузащитника «Барсы» за его решение выступать за сборную Испании, а не за Марокко.
Фатима, бабушка Ламина, сообщила, что Мунир чувствует себя лучше, но семья переживает трудные времена.
«Из-за этой истории с Муниором я не могу есть, мой желудок сжимается от шока и страха. Мы переезжаем в Барселону с сыном», – заявила бабушка в интервью Espejo Público.
По словам Фатимы, им завидуют, а от соседей постоянно поступают угрозы.
«На днях люди, избившие Мунира, сказали мне, что для меня тоже кое-что есть. Если они хотят меня убить, я здесь, сижу на площади», – добавила женщина.
Она также рассказала о своем внуке.
«Я очень сильно его люблю. Он здесь родился, учился, и этот ребенок не из Марокко, понимаете? Мой сын не заставлял его делать что-либо. Он мог играть за Марокко, Францию, Испанию, кого угодно», – заявила Фатима.
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