Бабушке Ямаля угрожают соседи в Матаро после нападения на отца игрока из-за выбора Ламина в пользу Испании. Семья переезжает в Барселону

Бабушке Ламина Ямаля поступают угрозы из-за игры звездного внука.

Вингер «Барселоны» большую часть жизни провел в районе Рокафонда в городе Матаро, входящем в провинцию Барселона . Празднуя голы, он изображает число 304 – три последние цифры почтового индекса города.

В середине августа на отца 17-летнего Ямаля напали, Мунира трижды ударили ножом . Как сообщает Diario Sport, это случилось в Рокафонде. Драка завязалась после того, как некоторые соседи стали ругать полузащитника «Барсы» за его решение выступать за сборную Испании , а не за Марокко.

Фатима, бабушка Ламина, сообщила, что Мунир чувствует себя лучше, но семья переживает трудные времена.

«Из-за этой истории с Муниором я не могу есть, мой желудок сжимается от шока и страха. Мы переезжаем в Барселону с сыном», – заявила бабушка в интервью Espejo Público.

По словам Фатимы, им завидуют, а от соседей постоянно поступают угрозы.

«На днях люди, избившие Мунира, сказали мне, что для меня тоже кое-что есть. Если они хотят меня убить, я здесь, сижу на площади», – добавила женщина.

Она также рассказала о своем внуке.

«Я очень сильно его люблю. Он здесь родился, учился, и этот ребенок не из Марокко, понимаете? Мой сын не заставлял его делать что-либо. Он мог играть за Марокко, Францию, Испанию, кого угодно», – заявила Фатима.

Фото: instagram.com/forblaugrana