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  • Глушаков выведен из основы «Химок». «В лицо Артиге он говорит одно, а за спиной совсем другие вещи» (Иван Карпов)
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Глушаков выведен из основы «Химок». «В лицо Артиге он говорит одно, а за спиной совсем другие вещи» (Иван Карпов)

«Химки» отстранили Дениса Глушакова от работы с основной командой.

О дисциплинарной мере в отношении бывшего футболиста «Локомотива», «Спартака» и сборной России сообщил инсайдер Иван Карпов.

«Глушаков выведен из основы «Химок»: все у него кругом виноваты, ставят ему палки в колеса и вообще не дают показывать класс.

Но в лицо Артиге (тренер «Химок» – Спортс’‘) он почему-то говорит одно, а за спиной совсем другие вещи. В связи с этим, в середине недели было принято решение убрать 37-летнего игрока из главной команды.

Еще тренить с молодежью отправили Одилова. С 23-летним узбеком никаких конфликтов нет, но он объективно не дотягивает до уровня основы. А футбиков в команде перебор.

Следующим ссыльным, скорее всего, станет Гогуа, но произойдет это, вероятно, ближе к зиме», – написал Карпов.

«Химки» не побеждают 8 матчей подряд во всех турнирах. В Мир РПЛ команда идет 14-й.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoДенис Глушаков
logoСедрик Гогуа
logoФранк Артига
logoАлишер Одилов
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