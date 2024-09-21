Глушаков выведен из основы «Химок». «В лицо Артиге он говорит одно, а за спиной совсем другие вещи» (Иван Карпов)
О дисциплинарной мере в отношении бывшего футболиста «Локомотива», «Спартака» и сборной России сообщил инсайдер Иван Карпов.
«Глушаков выведен из основы «Химок»: все у него кругом виноваты, ставят ему палки в колеса и вообще не дают показывать класс.
Но в лицо Артиге (тренер «Химок» – Спортс’‘) он почему-то говорит одно, а за спиной совсем другие вещи. В связи с этим, в середине недели было принято решение убрать 37-летнего игрока из главной команды.
Еще тренить с молодежью отправили Одилова. С 23-летним узбеком никаких конфликтов нет, но он объективно не дотягивает до уровня основы. А футбиков в команде перебор.
Следующим ссыльным, скорее всего, станет Гогуа, но произойдет это, вероятно, ближе к зиме», – написал Карпов.
«Химки» не побеждают 8 матчей подряд во всех турнирах. В Мир РПЛ команда идет 14-й.
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