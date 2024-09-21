Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Акрона», «Зенит» примет «Факел», ЦСКА против «Рубина», «Спартак» сыграет с «Динамо» в воскресенье

В Мир РПЛ пройдут матчи 9-го тура.

В субботу «Краснодар » сыграет в гостях с «Акроном », «Зенит » примет «Факел », ЦСКА встретится на выезде с «Рубином».

В воскресенье «Спартак» сразится в дерби с «Динамо», «Локомотив» проведет гостевой матч с «Пари НН».

Чемпионат России

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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