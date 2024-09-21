Ткачук о Белгороде: «Каждый день – воздушные тревоги. По городу стоят убежища из блоков. В общем, не сильно комфортно, но человек может привыкнуть к любому»
– До этого вы играли в Астрахани. Не тяжело вашим близким?
– Вы знаете, я сам родом из Белгорода. Мне кажется, что там потяжелее, чем в Астрахани или, тем более, Тюмени.
– Вы рассказывали в интервью, что ваши мама и сестра по-прежнему живут там. Не пытались их оттуда увезти?
– Мама приезжала, но там живет сестра. Ее муж работает – и надо помогать с племянником. Сестра уезжать никуда не хочет.
– Но жить в Белгороде, наверное, сейчас страшно?
– Человек – такое существо, что может привыкнуть к любому. Так что они уже привыкли, но все равно страх, конечно, остается. Потому что каждый день – воздушные тревоги, сирена, все остальное.
Люди выходят в коридор, на лестничную площадку, переходят в паркинги. По городу стоят убежища, выстроенные из блоков. В общем, не сильно комфортно.
– У белгородцев нет обиды, что про их проблемы мало говорят на федеральном уровне?
– Вы знаете, мне сейчас не стоит поднимать эту тему…
– Но ваша мама пока не планирует переезжать?
– Пока нет. Потом посмотрим, – сказал бывший полузащитник «Зенита» Ткачук, играющий за «Тюмень» в Первой лиге.
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