Чемпионат Испании. «Алавес» против «Севильи», «Реал» примет «Эспаньол» в субботу, «Барселона» и «Атлетико» сыграют в воскресенье
«Алавес» примет «Севилью» в 6-м туре Ла Лиги.
В субботу»Реал Сосьедад» встретится с «Вальядолидом» на выезде, «Реал Мадрид» на своем поле сыграет с «Эспаньолом».
В воскресенье «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи на выезде против «Вильярреала» и «Райо Вальекано» соответственно.
Завершится тур в понедельник игрой «Бетис» – «Мальорка».
6-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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