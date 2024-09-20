Чемпионат Испании. «Алавес» против «Севильи», «Реал» примет «Эспаньол» в субботу, «Барселона» и «Атлетико» сыграют в воскресенье

«Алавес» примет «Севилью» в 6-м туре Ла Лиги.

В субботу»Реал Сосьедад» встретится с «Вальядолидом» на выезде, «Реал Мадрид » на своем поле сыграет с «Эспаньолом ».

В воскресенье «Барселона » и «Атлетико » проведут матчи на выезде против «Вильярреала » и «Райо Вальекано» соответственно.

Завершится тур в понедельник игрой «Бетис» – «Мальорка».

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6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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