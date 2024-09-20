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  • Чемпионат Испании. «Алавес» против «Севильи», «Реал» примет «Эспаньол» в субботу, «Барселона» и «Атлетико» сыграют в воскресенье
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Чемпионат Испании. «Алавес» против «Севильи», «Реал» примет «Эспаньол» в субботу, «Барселона» и «Атлетико» сыграют в воскресенье

«Алавес» примет «Севилью» в 6-м туре Ла Лиги.

В субботу»Реал Сосьедад» встретится с «Вальядолидом» на выезде, «Реал Мадрид» на своем поле сыграет с «Эспаньолом».

В воскресенье «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи на выезде против «Вильярреала» и «Райо Вальекано» соответственно.

Завершится тур в понедельник игрой «Бетис» – «Мальорка».

Чемпионат Испании

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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