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  • Роман Ротенберг: «В РПЛ контратаки – оружие многих. Знаете, что такое «панцирь»? Когда внизу 5 человек. «Торпедо» играет в эту систему. Но «панцирем» не добиться рейтинга Comedy Club»
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Роман Ротенберг: «В РПЛ контратаки – оружие многих. Знаете, что такое «панцирь»? Когда внизу 5 человек. «Торпедо» играет в эту систему. Но «панцирем» не добиться рейтинга Comedy Club»

Роман Ротенберг рассказал о системе игры на контратаках.

СКА обыграл «Торпедо» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– То, что нападающие «Торпедо» неоднократно убегали от защитников СКА, в начале сезона не так напрягает?

– Команда играет на контратаках. Они ждут, когда наш хоккеист потеряет шайбу в зоне атаки. Два раза убежали – два раза забили. В следующей игре не уверен, что они два раза забьют, если два раза убегут.

Просто очень хорошая статистика по голевым моментам. У первом периоде у нас было 10 моментов, а у них – два. Они забили два, а мы – ноль. Это хоккей.

Нужно реализовывать свои моменты. А в контратаку всегда кто-то убежит. Без контратак и в футболе, и в хоккее не бывает. Видели хоть одну игру без контратак в футболе или в хоккее?

– Я российский футбол не смотрю.

– А я смотрю все матчи по возможности. В РПЛ контратаки – это оружие многих команд. Как и в английской Премьер-лиге, как и в НХЛ. Это такая система игры – на контратаках. Нижегородское «Торпедо» сейчас играет в эту систему.

– Вы сказали, что все команды будут играть против СКА «панцирем», но сегодня его не было?

– А вы знаете, что такое «панцирь»?

– В вашем понимании нет.

– Это когда внизу играет пять человек, а шестой – вратарь. «Торпедо» так и играет. Такая система игры. Это может вызывать только уважение. Кто-то играет пять внизу, кто-то – нет.

Я уважаю каждого тренера, каждую команду. Это именно такая игра – на контратаках. Каждая команда имеет право использовать любую систему. Можно вообще всю игру стоять у своих ворот впятером. Так играют многие команды.

Другой вопрос – развивает ли это хоккеистов, приходят ли на такие матчи болельщики? Это совсем другой вопрос. Как нам добиться рейтинга Comedy Club? Точно не «панцирем», тогда просто никто не придет на трибуны. Это правда, говорю как есть.

– На ваш взгляд, «Торпедо» сегодня играло «панцирем»?

– А вы разберите игру «Торпедо». Я не буду ее комментировать. Комментирую только свою, – сказал главный тренер СКА.

Роман Ротенберг: «Когда у КХЛ будет рейтинг как у Comedy Club – придут новые спонсоры. И даже в Нижнем быстрее будет новый дворец, потому что старый – не уровень КХЛ»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Торпедо»
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