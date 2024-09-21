Сафонов пропустил на 9-й минуте дебютной игры в Лиге 1 – от «Реймса»
Матвей Сафонов пропустил в дебютной игре за «ПСЖ» в Лиге 1.
«Реймс» открыл счет на 9-й минуте матча 5-го тура чемпионата Франции. Нападающий Кейто Накамура сумел нанести удар примерно с 7 метров, россиянин коснулся мяча рукой, но не сумел его остановить.
Вратарь проводит вторую игру в составе парижан. Первая завершилась сухой победой французской команды над «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов.
Статистику Сафонова можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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