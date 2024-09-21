Сафонов пропустил на 9-й минуте дебютной игры в Лиге 1 – от «Реймса»

Матвей Сафонов пропустил в дебютной игре за «ПСЖ» в Лиге 1.

«Реймс » открыл счет на 9-й минуте матча 5-го тура чемпионата Франции. Нападающий Кейто Накамура сумел нанести удар примерно с 7 метров, россиянин коснулся мяча рукой, но не сумел его остановить.

Вратарь проводит вторую игру в составе парижан. Первая завершилась сухой победой французской команды над «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов.

Статистику Сафонова можно изучить здесь .