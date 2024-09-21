Массовая драка произошла на матче «Банка» – «РМ»: Володя XXL пнул растоптавшего его футболку Алексеева и получил по лицу от Струнина. Судья удалил всех троих

Три красные карточки показали в игре 4-го тура Winline Кубка МФЛ «Банка» – «РМ».

Во втором тайме матча «Родина Медиа» – ФК «Банка » Володя XXL после фола в центре поля решил подарить футболку Глебу Алексееву, который потянул за нее. Алексеев выхватил футболку, бросил на газон и начал топтать ее.

Володя в ответ пнул соперника. На помощь Алексееву прибежал одноклубник Игорь Струнин, который с кулаками набросился на футболиста «РМ». На поле началась массовая потасовка.

Судья показал красную карточку Володе за провокацию и удар, Струнину за удар, а Алексеев получил желтую, которая стала для него второй в этом матче.

Матч «Родина Медиа » – ФК «Банка» завершился со счетом 10:4.