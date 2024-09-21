Сайнс завершил в барьерах квалификацию к Гран-при Сингапура и вызвал красные флаги

Пилот «Феррари » Карлос Сайнс попал в аварию в третьем сегменте квалификации к Гран-при Сингапура .

Испанец врезался в барьеры задней частью перед началом быстрого круга. Сессию прервали красными флагами.

Карлос не показал времени и занял десятое место по итогам сессии.

За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:

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