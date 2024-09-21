Норрис завоевал 6-й поул в карьере. Ландо лишь раз выиграл гонку с первой позиции
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис оказался быстрейшим по итогам квалификации к Гран-при Сингапура.
Поул-позиция стала для британца шестой в карьере и пятой в нынешнем сезоне.
Норрис реализовал лишь один из предыдущих пяти поулов – это случилось на Гран-при Нидерландов-2024.
Гран-при Сингапура-2024. Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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