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  • Норрис завоевал 6-й поул в карьере. Ландо лишь раз выиграл гонку с первой позиции
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Норрис завоевал 6-й поул в карьере. Ландо лишь раз выиграл гонку с первой позиции

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис оказался быстрейшим по итогам квалификации к Гран-при Сингапура.

Поул-позиция стала для британца шестой в карьере и пятой в нынешнем сезоне.

Норрис реализовал лишь один из предыдущих пяти поулов – это случилось на Гран-при Нидерландов-2024.

Гран-при Сингапура-2024. Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoМакларен
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
Гран-при Нидерландов
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