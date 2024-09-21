Пенальти в ворота «Зенита» за руку Эраковича назначил Кукуян в игре с «Факелом». Марков головой бил по воротам и попал в серба, находившегося к нему спиной
«Зенит» пропустил ранний гол с пенальти от «Факела».
На 6-й минуте матча 9-го тура Мир РПЛ «Зенит» – «Факел» гости разыграли угловой, форвард Евгений Марков выиграл борьбу в воздухе в момент навеса и пробил головой, после чего мяч попал в локоть выпрыгнувшего защитника Страхини Эраковича. Отметим, что серб находился к спиной к мячу.
Судья Павел Кукуян назначил пенальти. Арбитр ВАР поддержал это решение.
На 8-й минуте Марков реализовал пенальти, разведя мяч и вратаря Евгения Латышонка в разные стороны.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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