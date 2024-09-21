«Акрон» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 14:00
«Краснодар» сыграет в гостях с «Акроном» в 9-м туре Мир РПЛ.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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