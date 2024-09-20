Чемпионат Германии. «Аугсбург» примет «Майнц», «Бавария» сыграет с «Вердером» в субботу, «Байер» примет «Вольфсбург» в воскресенье

В Бундеслиге пройдут матчи 4-го тура.

В пятницу «Майнц » сыграет в гостях с «Аугсбургом ».

В субботу «Бавария» встретится на выезде с «Вердером», «Айнтрахт» примет «Боруссию» Менхенгладбах.

В воскресенье «Байер» примет «Вольфсбург», «Боруссия» Дортмунд сыграет против «Штутгарта» в гостях, «Санкт-Паули» примет «РБ Лейпциг».

Чемпионат Германии

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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