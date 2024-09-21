«Краснодар» выиграл 6 матчей подряд в РПЛ после 3 ничьих. Дальше – «Зенит»

«Краснодар» продлил победную серию в Мир РПЛ до шести игр.

Команда тренера Мурада Мусаева разгромила «Акрон » (5:2) на выезде в 9-м туре.

Это уже шестая победа «быков» подряд после трех ничьих на старте РПЛ .

На эту минуту «Краснодар» лидирует в таблице, набрав 21 очко. «Зенит» (20 баллов) сегодня сыграет с «Факелом» дома.

28 сентября «Краснодар » примет «Зенит» в рамках 10-го тура чемпионата России.