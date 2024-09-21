Широков о словах Глушенкова: «Если нет чувства патриотизма, может, вообще не надо играть в РПЛ? Пусть едет куда-нибудь, зачем мы ему деньги платим?»
Ранее полузащитник «Зенита» заявил об игре сборной России со Вьетнамом: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться. Так же отношусь к товарищеским играм клуба – можно получить травму, а потом курить на трибуне».
«Очень плохо, что Глушенков сказал так про сборную. Национальная команда – это вершина того, что есть в российском футболе.
Если нет мотивации играть за нее, зачем вообще тогда играть в футбол? Можно закончить. Он не себя представляет, а страну.
Если нет чувства патриотизма, то, может, вообще не надо играть в российском чемпионате? Пусть едет куда-нибудь. Зачем мы ему деньги платим? Не знаю, что он хотел этим сказать, но так нельзя», – сказал бывший хавбек «Зенита» и сборной России Широков.
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