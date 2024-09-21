«Ювентус» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

«Ювентус» принимает «Наполи» в 5-м туре чемпионата Италии.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

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