Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Тяньцзинем»

«Шанхай Шеньхуа» примет «Тяньцзинь Цзиньмэнь» в 26-м туре китайской Суперлиги.

После 25 матчей команда Леонида Слуцкого занимает в таблице 2-е место, отставая от «Шанхай Порт» на 2 очка.

Чемпионат Китая

26-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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