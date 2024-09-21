Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Тяньцзинем»
«Шанхай Шеньхуа» примет «Тяньцзинь Цзиньмэнь» в 26-м туре китайской Суперлиги.
После 25 матчей команда Леонида Слуцкого занимает в таблице 2-е место, отставая от «Шанхай Порт» на 2 очка.
Чемпионат Китая
26-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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