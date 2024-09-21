У Вендела 10 ассистов и 1 гол в 11 матчах сезона за «Зенит»

Вендел вновь отметился голевым пасом за «Зенит».

Полузащитник петербуржцев сделал ассист на Александра Ерохина в матче 9-го тура Мир РПЛ против «Факела » (3:1).

Теперь на счету бразильца 10 голевых пасов и 1 гол в 11 матчах сезона за «Зенит », с учетом двух результативных передач в OLIMPBET Суперкубке России.

С 8 ассистами бразилец лидирует в Премьер-лиге.

Статистику Вендела можно увидеть здесь .