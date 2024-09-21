У Вендела 10 ассистов и 1 гол в 11 матчах сезона за «Зенит»
Вендел вновь отметился голевым пасом за «Зенит».
Полузащитник петербуржцев сделал ассист на Александра Ерохина в матче 9-го тура Мир РПЛ против «Факела» (3:1).
Теперь на счету бразильца 10 голевых пасов и 1 гол в 11 матчах сезона за «Зенит», с учетом двух результативных передач в OLIMPBET Суперкубке России.
С 8 ассистами бразилец лидирует в Премьер-лиге.
Статистику Вендела можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости