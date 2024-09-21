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У Вендела 10 ассистов и 1 гол в 11 матчах сезона за «Зенит»

Вендел вновь отметился голевым пасом за «Зенит».

Полузащитник петербуржцев сделал ассист на Александра Ерохина в матче 9-го тура Мир РПЛ против «Факела» (3:1).

Теперь на счету бразильца 10 голевых пасов и 1 гол в 11 матчах сезона за «Зенит», с учетом двух результативных передач в OLIMPBET Суперкубке России.

С 8 ассистами бразилец лидирует в Премьер-лиге.

Статистику Вендела можно увидеть здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoФакел
logoАлександр Ерохин
logoВендел
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