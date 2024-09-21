ЦСКА отстал от «Зенита» на 9 очков после 9 туров Мир РПЛ и идет шестым

Отставание ЦСКА от «Зенита» увеличилось по итогам 9-го тура Мир РПЛ.

Команда Марко Николича сегодня сыграла вничью с «Рубином » (1:1), а действующие чемпионы победили «Факел» (3:1).

«Зенит » лидирует с 23 баллами, следом идут «Краснодар » (21), «Локомотив» (18 при игре в запасе), «Динамо» (16 при игре в запасе) и «Спартак » (15 при игре в запасе).

ЦСКА занимает на данный момент шестую строчку с 14 баллами. Сравняться с ним может «Ростов» (11 очков после 8 матчей).