Ящерица вызвала красные флаги в 3-й практике в Сингапуре

Третью тренировку «Формулы-1» перед Гран-при Сингапура на несколько минут прервали из-за появления на трассе ящерицы.

Рептилию обсудил по радио пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо .

«Нам сказали, что трек чистый, но посмотри, есть ли ящерица», – сказал инженер.

«Нет, она посреди трассы», – ответил двукратный чемпион мира.

После этого сессию приостановили красными флагами.

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