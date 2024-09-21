Ящерица вызвала красные флаги в 3-й практике в Сингапуре
Третью тренировку «Формулы-1» перед Гран-при Сингапура на несколько минут прервали из-за появления на трассе ящерицы.
Рептилию обсудил по радио пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
«Нам сказали, что трек чистый, но посмотри, есть ли ящерица», – сказал инженер.
«Нет, она посреди трассы», – ответил двукратный чемпион мира.
После этого сессию приостановили красными флагами.
Экскурсия по «Ф-1» в Сингапуре: что за город, как там смотрят гонку, чем кормят и развлекают
Опубликовал: Михаил Ширяев
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