Вечер бокса на «Уэмбли»: Дюбуа − Джошуа, Денни − Шираз и другие бои

21 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за титул IBF в тяжелом весе между Даниэлем Дюбуа (21-2) и Энтони Джошуа (28-3).

В соглавном бою подерутся средневесы Тайлер Денни (19-2-3) и Хамза Шираз (20-0).

Другие бои вечера:

Джошуа Буатси (18-0) − Уилли Хатчинсон (18-1);

Энтони Какаче (22-1) − Джош Уоррингтон (31-3-1);

Джош Келли (15-1-1) − Исмаэл Дэвис (13-1);

Марк Чемберлен (16-0) − Джош Пэдли (14-0).

Официальной трансляции турнира в России не будет. Начало прелимов − в 23:00 по мск. Главный бой должен начаться не раньше 01:00 по мск.

Джошуа оказался тяжелее Дюбуа перед боем на «Уэмбли»