Вечер бокса на «Уэмбли»: Дюбуа − Джошуа, Денни − Шираз и другие бои
21 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за титул IBF в тяжелом весе между Даниэлем Дюбуа (21-2) и Энтони Джошуа (28-3).
В соглавном бою подерутся средневесы Тайлер Денни (19-2-3) и Хамза Шираз (20-0).
Другие бои вечера:
Джошуа Буатси (18-0) − Уилли Хатчинсон (18-1);
Энтони Какаче (22-1) − Джош Уоррингтон (31-3-1);
Джош Келли (15-1-1) − Исмаэл Дэвис (13-1);
Марк Чемберлен (16-0) − Джош Пэдли (14-0).
Официальной трансляции турнира в России не будет. Начало прелимов − в 23:00 по мск. Главный бой должен начаться не раньше 01:00 по мск.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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