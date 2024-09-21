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Вечер бокса на «Уэмбли»: Дюбуа − Джошуа, Денни − Шираз и другие бои

21 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за титул IBF в тяжелом весе между Даниэлем Дюбуа (21-2) и Энтони Джошуа (28-3).

В соглавном бою подерутся средневесы Тайлер Денни (19-2-3) и Хамза Шираз (20-0).

Другие бои вечера:

  • Джошуа Буатси (18-0) − Уилли Хатчинсон (18-1);

  • Энтони Какаче (22-1) − Джош Уоррингтон (31-3-1);

  • Джош Келли (15-1-1) − Исмаэл Дэвис (13-1);

  • Марк Чемберлен (16-0) − Джош Пэдли (14-0).

Официальной трансляции турнира в России не будет. Начало прелимов − в 23:00 по мск. Главный бой должен начаться не раньше 01:00 по мск.

Джошуа оказался тяжелее Дюбуа перед боем на «Уэмбли»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
logoЭнтони Джошуа
logoбокс
Джошуа Буатси
Джош Уоррингтон
logoДаниэль Дюбуа
Джошуа - Дюбуа
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