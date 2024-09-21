«Реал» пробил 5 пенальти за 6 туров Ла Лиги – такого не было с 1951 года

«Реал» реализовал очередной пенальти в этом сезоне.

Команда Карло Анчелотти получила право пробить с точки после фола Карлоса Ромеро на Эндрике . Удар нанес Килиан Мбаппе – 4:1.

«Реал » пробил 5 пенальти в 6 турах чемпионата Испании – такого не происходило с 1951 года.

На прошлой неделе сообщалось , что 4 одиннадцатиметровых в 5 турах – клубный рекорд мадридцев.