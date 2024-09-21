«Реал» пробил 5 пенальти за 6 туров Ла Лиги – такого не было с 1951 года
«Реал» реализовал очередной пенальти в этом сезоне.
Команда Карло Анчелотти получила право пробить с точки после фола Карлоса Ромеро на Эндрике. Удар нанес Килиан Мбаппе – 4:1.
«Реал» пробил 5 пенальти в 6 турах чемпионата Испании – такого не происходило с 1951 года.
На прошлой неделе сообщалось, что 4 одиннадцатиметровых в 5 турах – клубный рекорд мадридцев.
Опубликовал: Александр Суряев
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости