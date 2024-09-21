Пьянич близок к переходу в ЦСКА. Армейцы согласились платить хавбеку 2 млн евро в год (Sportske.ba)
ЦСКА продвинулся в работе над трансфером Миралема Пьянича.
Sportske.ba удалось подтвердить информацию о том, что 34-летний полузащитник должен присоединиться к российской команде.
Отмечается, что армейцы согласились платить бывшему футболисту «Барселоны» и «Ювентуса» 2 млн евро в год и теперь ждут окончательного ответа.
Пьянич находится в статусе свободного агента после ухода из «Аль-Шарджи». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
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