Пьянич близок к переходу в ЦСКА. Армейцы согласились платить хавбеку 2 млн евро в год (Sportske.ba)

ЦСКА продвинулся в работе над трансфером Миралема Пьянича.

Sportske.ba удалось подтвердить информацию о том, что 34-летний полузащитник должен присоединиться к российской команде.

Отмечается, что армейцы согласились платить бывшему футболисту «Барселоны» и «Ювентуса» 2 млн евро в год и теперь ждут окончательного ответа.

Пьянич находится в статусе свободного агента после ухода из «Аль-Шарджи». С его статистикой можно ознакомиться здесь .