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«Зенит» – «Факел». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

«Зенит» примет «Факел» в 9-м туре Мир РПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoФакел
онлайны
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