У Соболева 2 карточки и ассист в 3 матчах за «Зенит»

У Александра Соболева в «Зените» больше карточек, чем результативных действий.

В игре 9-го тура Мир РПЛ «Зенит» – «Факел » (0:1, перерыв) 27-летний форвард получил предупреждение от арбитра Павла Кукуяна за неправильную атаку Мохамеда Браими сзади.

В матче Фонбет Кубка России против «Рубина» (2:0) Соболев также получил желтую карточку за фол и отдал голевой пас на Густаво Мантуана.

Бывший форвард «Спартака» дебютировал за «Зенит » в игре с ЦСКА (1:0) – там он не отметился ни карточками, ни голевыми действиями.

Подробная статистика футболиста – здесь .

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