У Соболева 2 карточки и ассист в 3 матчах за «Зенит»
У Александра Соболева в «Зените» больше карточек, чем результативных действий.
В игре 9-го тура Мир РПЛ «Зенит» – «Факел» (0:1, перерыв) 27-летний форвард получил предупреждение от арбитра Павла Кукуяна за неправильную атаку Мохамеда Браими сзади.
В матче Фонбет Кубка России против «Рубина» (2:0) Соболев также получил желтую карточку за фол и отдал голевой пас на Густаво Мантуана.
Бывший форвард «Спартака» дебютировал за «Зенит» в игре с ЦСКА (1:0) – там он не отметился ни карточками, ни голевыми действиями.
Подробная статистика футболиста – здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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