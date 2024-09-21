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  • Чалов впервые забил за ПАОК – в 8-м матче. Вратарь «Волоса» пробил в нападающего, после чего мяч влетел в ворота
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Чалов впервые забил за ПАОК – в 8-м матче. Вратарь «Волоса» пробил в нападающего, после чего мяч влетел в ворота

Федор Чалов забил курьезный дебютный гол за ПАОК.

Российский форвард вышел на замену на 67-й минуте выездного матча чемпионата Греции против «Волоса» (4:1).

На 89-й минуте при счете 1:3 вратарь хозяев Даниэль Ковач, выбивая мяч, попал в спину Чалова, после чего мяч влетел в сетку ворот.

Это первый гол россиянина за греческий клуб – в 8-м матче во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoПАОК
logoвысшая лига Греция
logoФедор Чалов
logoВолос
Даниэль Ковач 1994
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