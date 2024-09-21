«Бавария» забила 29 голов в 6 матчах при Компани – это клубный рекорд
Ни при одном тренере «Бавария» не забивала так много, как при Венсане Компани.
Мюнхенцы сегодня разгромили «Вердер» (5:0) в 4-м туре чемпионата Германии.
За шесть матчей сезона команда отметилась 29 голами. С момента основания Бундеслиги ни одному тренеру не удавалось так стартовать во главе «Баварии».
28 сентября самый титулованный клуб Германии встретится с «Байером».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости