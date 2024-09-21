«Бавария» забила 29 голов в 6 матчах при Компани – это клубный рекорд

Ни при одном тренере «Бавария» не забивала так много, как при Венсане Компани.

Мюнхенцы сегодня разгромили «Вердер » (5:0) в 4-м туре чемпионата Германии. За шесть матчей сезона команда отметилась 29 голами. С момента основания Бундеслиги ни одному тренеру не удавалось так стартовать во главе «Баварии». 28 сентября самый титулованный клуб Германии встретится с «Байером».