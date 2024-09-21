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Илья Авербух: «Мне неинтересно говорить про Самоделкину, это несерьезная тема. Кому вообще есть дело до нее?! Кто это такая?»

Илья Авербух заявил, что ему неинтересно говорить про Софью Самоделкину.

20 сентября фигуристка сборной Казахастана, ранее выступавшая за Россию, заняла четвертое место на этапе юниорского Гран-при в Анкаре.

«Мне неинтересно говорить про Софью Самоделкину. Это несерьезная тема. Кому вообще есть дело до нее?! Кто это такая?» – сказал хореограф и чемпион мира в танцах на льду Авербух.

Самоделкина – победитель и призер этапов Гран-при России, а также призер этапов международного Гран-при среди юниоров сезона-2021/22.

Самоделкина в 17 лет против 14-летних – так ISU видит юниорское катание

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoИлья Авербух
logoсборная Казахстана
женское катание
logoГран-при среди юниоров
logoСофья Самоделкина
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