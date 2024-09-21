Мостовой об отставке Абаскаля: «Таким посторонним людям у нас дают время, а заслуженным – нет. В «Гранаде», его быстро раскусили, главное, чтобы в «Спартак» обратно не позвали»
Александр Мостовой отреагировал на отставку Гильермо Абаскаля.
Бывший тренер «Спартака» был уволен поста главного тренера «Гранады». Команда выиграла 1 матч из 6 во втором испанском дивизионе.
«Единственный вопрос – за что? Мне это не понятно (смеется). По примеру «Спартака» ему, как минимум, должны дать год.
Нет результата? И что? Он же работает, как у нас любят говорить! И вот таким посторонним людям дают время, а заслуженным – нет. Наверное, его быстро раскусили и все поняли.
Он в футболе никогда не был, не знает, что это такое. Знаю, о чем говорю. Где я только ни был, во всех странах поиграл. Главное, чтобы его в «Спартак» обратно не позвали», – заявил бывший игрок красно-белых и испанской «Сельты» Мостовой.
Абаскаль уволен из «Гранады». Так и не распробовал вкус хамона
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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