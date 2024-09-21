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Единая лига ВТБ. В первый игровой день нового сезона ЦСКА примет УНИКС, «Зенит» встретится с МБА-МАИ

Сегодня стартует регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-24/25.

В первый игровой день нового розыгрыша московский ЦСКА примет казанский УНИКС, «Зенит» в Санкт-Петербурге встретится со столичной МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Автодор – 0-0, Астана – 0-0, Енисей – 0-0, Зенит – 0-0, Локомотив-Кубань – 0-0, МБА-МАИ – 0-0, Пари Нижний Новгород – 0-0, Парма – 0-0, Самара – 0-0, УНИКС – 0-0, Уралмаш – 0-0, ЦСКА – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЦСКА
logoУНИКС
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
logoМБА-МАИ
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