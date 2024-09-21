Единая лига ВТБ. В первый игровой день нового сезона ЦСКА примет УНИКС, «Зенит» встретится с МБА-МАИ
Сегодня стартует регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-24/25.
В первый игровой день нового розыгрыша московский ЦСКА примет казанский УНИКС, «Зенит» в Санкт-Петербурге встретится со столичной МБА-МАИ.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Автодор – 0-0, Астана – 0-0, Енисей – 0-0, Зенит – 0-0, Локомотив-Кубань – 0-0, МБА-МАИ – 0-0, Пари Нижний Новгород – 0-0, Парма – 0-0, Самара – 0-0, УНИКС – 0-0, Уралмаш – 0-0, ЦСКА – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости