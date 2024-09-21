Гран-при Сингапура-2024. Онлайн квалификации. Риккардо, Стролл, Гасли, Боттас и Чжоу выбыли после 1-го сегмента
В субботу, 21 сентября, состоится квалификация к 18-му этапу «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Сингапура. Начало – в 16:00 по московскому времени.
За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:
Квала «Ф-1» в Сингапуре. Норрис и Леклер сразятся за поул на нелюбимой трассе «Ред Булл»
Марина-Бэй, Сингапур
21 сентября 2024 года
Квалификация
1-й сегмент
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.30,002
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,155
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,256
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,391
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,622
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,668
7. Алекс Албон («Уильямс») +0,677
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,682
9. Франко Колапинто («Уильямс») +0,702
10. Юки Цунода («РБ») +0,714
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,722
12. Шарль Леклер («Феррари») +0,784
13. Джордж Расселл («Мерседес») +0,809
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,827
15. Эстебан Окон («Альпин») +0,956
Выбыли после первого сегмента:
16. Даниэль Риккардо («РБ») +1,083
17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,092
18. Пьер Гасли («Альпин») +1,310
19. Валттери Боттас («Заубер») +1,570
20. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +2,052
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