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Гран-при Сингапура-2024. Онлайн квалификации. Риккардо, Стролл, Гасли, Боттас и Чжоу выбыли после 1-го сегмента

В субботу, 21 сентября, состоится квалификация к 18-му этапу «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Сингапура. Начало – в 16:00 по московскому времени.

За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:

Квала «Ф-1» в Сингапуре. Норрис и Леклер сразятся за поул на нелюбимой трассе «Ред Булл»

Гран-при Сингапура

Марина-Бэй, Сингапур

21 сентября 2024 года

Квалификация

1-й сегмент

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.30,002

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,155

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,256

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,391

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,622

6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,668

7. Алекс Албон («Уильямс») +0,677

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,682

9. Франко Колапинто («Уильямс») +0,702

10. Юки Цунода («РБ») +0,714

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,722

12. Шарль Леклер («Феррари») +0,784

13. Джордж Расселл («Мерседес») +0,809

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,827

15. Эстебан Окон («Альпин») +0,956

Выбыли после первого сегмента:

16. Даниэль Риккардо («РБ») +1,083

17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,092

18. Пьер Гасли («Альпин») +1,310

19. Валттери Боттас («Заубер») +1,570

20. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +2,052

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
logoФеррари
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoРед Булл
logoУильямс
Гран-при Сингапура
logoНико Хюлькенберг
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
logoДаниэль Риккардо
logoКевин Магнуссен
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoХаас
logoМакс Ферстаппен
logoЧжоу Гуаньюй
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoАльпин
logoРБ
Франко Колапинто
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