Гран-при Сингапура-2024. Онлайн квалификации. Риккардо, Стролл, Гасли, Боттас и Чжоу выбыли после 1-го сегмента

В субботу, 21 сентября, состоится квалификация к 18-му этапу «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Сингапура. Начало – в 16:00 по московскому времени.

За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:

Квала «Ф-1» в Сингапуре. Норрис и Леклер сразятся за поул на нелюбимой трассе «Ред Булл»

Гран-при Сингапура

Марина-Бэй, Сингапур

21 сентября 2024 года

Квалификация

1-й сегмент

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.30,002

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,155

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,256

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,391

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,622

6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,668

7. Алекс Албон («Уильямс») +0,677

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,682

9. Франко Колапинто («Уильямс») +0,702

10. Юки Цунода («РБ») +0,714

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,722

12. Шарль Леклер («Феррари») +0,784

13. Джордж Расселл («Мерседес») +0,809

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,827

15. Эстебан Окон («Альпин») +0,956

Выбыли после первого сегмента:

16. Даниэль Риккардо («РБ») +1,083

17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,092

18. Пьер Гасли («Альпин») +1,310

19. Валттери Боттас («Заубер») +1,570

20. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +2,052