Стефано Пиоли: «Роналду превосходит Месси. Криштиану забил больше голов, чем сыграл матчей»
Стефано Пиоли считает, что Криштиану Роналду превосходит Лионеля Месси.
Бывший главный тренер «Милана» возглавил «Аль-Наср». В пятницу он выиграл в первом матче в Саудовской Аравии – 3:0 у «Аль-Иттифака». Криштиану Роналду реализовал пенальти и забил 902-й гол в карьере.
«Я думаю, что Роналду превосходит Месси, потому что он забил больше голов, чем сыграл матчей», – сказал Пиоли во время презентации в новом клубе.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
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