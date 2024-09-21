Стефано Пиоли: «Роналду превосходит Месси. Криштиану забил больше голов, чем сыграл матчей»

Стефано Пиоли считает, что Криштиану Роналду превосходит Лионеля Месси.

Бывший главный тренер «Милана» возглавил «Аль-Наср ». В пятницу он выиграл в первом матче в Саудовской Аравии – 3:0 у «Аль-Иттифака». Криштиану Роналду реализовал пенальти и забил 902-й гол в карьере.

«Я думаю, что Роналду превосходит Месси , потому что он забил больше голов, чем сыграл матчей», – сказал Пиоли во время презентации в новом клубе.