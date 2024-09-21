Сын губернатора Оренбургской области уехал в юниорскую команду из США. В пресс-службе Паслера прокомментировали: «У граждан РФ нет ограничений для получения навыков в других странах»
В пресс-службе правительства Оренбургской области подтвердили, что Денис Паслер-младший (сын главы региона) перешел в юниорскую американскую команду «Нью-Джерси Рокетс».
Ранее стало известно, что несколько молодых российских игроков из клуба «Д13 Юность» переехали в США. Среди них был и 16-летний Денис Паслер.
Как отметили в пресс-службе, 16-летний Паслер с 5 лет занимается хоккеем, играл в командах «Д13 Юность», в ЦСКА. Ему, как и другим молодым спортсменам, предложили продолжить подготовку в юниорской команде в США.
У спортсмена контракт с «Нью-Джерси Рокетс» на год. Он проживает и тренируется вместе с другими российскими хоккеистами.
В пресс-службе главы Оренбургской области прокомментировали ситуацию.
«С точки зрения российского законодательства для граждан Российской Федерации нет ограничений для получения образования, спортивных или творческих навыков в других странах.
Все необходимые процедуры, предусмотренные законодательством в отношении государственных служащих, которым является губернатор, были пройдены.
Это стандартная практика в спорте и в хоккее в частности, когда наиболее талантливые спортсмены проходят практику в клубах по всему миру. Несколько оренбургских спортсменов также тренируются в различных зарубежных спортивных клубах по различным направлениям.
После практики игры в ведущих клубах многие из спортсменов становятся знаменитыми игроками российских команд, а многие, играя в НХЛ, защищают честь России на международных соревнованиях», – говорится в заявлении пресс-службы главы Оренбургской области.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий