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  • Сын губернатора Оренбургской области уехал в юниорскую команду из США. В пресс-службе Паслера прокомментировали: «У граждан РФ нет ограничений для получения навыков в других странах»
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Сын губернатора Оренбургской области уехал в юниорскую команду из США. В пресс-службе Паслера прокомментировали: «У граждан РФ нет ограничений для получения навыков в других странах»

Сын губернатора Оренбургской области стал игроком юниорской команды из США.

В пресс-службе правительства Оренбургской области подтвердили, что Денис Паслер-младший (сын главы региона) перешел в юниорскую американскую команду «Нью-Джерси Рокетс».

Ранее стало известно, что несколько молодых российских игроков из клуба «Д13 Юность» переехали в США. Среди них был и 16-летний Денис Паслер. 

Как отметили в пресс-службе, 16-летний Паслер с 5 лет занимается хоккеем, играл в командах «Д13 Юность», в ЦСКА. Ему, как и другим молодым спортсменам, предложили продолжить подготовку в юниорской команде в США.

У спортсмена контракт с «Нью-Джерси Рокетс» на год. Он проживает и тренируется вместе с другими российскими хоккеистами.

В пресс-службе главы Оренбургской области прокомментировали ситуацию.

«С точки зрения российского законодательства для граждан Российской Федерации нет ограничений для получения образования, спортивных или творческих навыков в других странах.

Все необходимые процедуры, предусмотренные законодательством в отношении государственных служащих, которым является губернатор, были пройдены. 

Это стандартная практика в спорте и в хоккее в частности, когда наиболее талантливые спортсмены проходят практику в клубах по всему миру. Несколько оренбургских спортсменов также тренируются в различных зарубежных спортивных клубах по различным направлениям.

После практики игры в ведущих клубах многие из спортсменов становятся знаменитыми игроками российских команд, а многие, играя в НХЛ, защищают честь России на международных соревнованиях», – говорится в заявлении пресс-службы главы Оренбургской области. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Оренбург Медиа»
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