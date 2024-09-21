«Реал» – «Эспаньол». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Реал» примет «Эспаньол» в 6-м туре Ла Лиги.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».

Таблица Ла Лиги

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