Миранчук забил во 2-м матче МЛС подряд – с пенальти «Нью-Йорк Ред Буллс»
Алексей Миранчук забил во втором матче МЛС подряд.
На 45-й минуте хавбек «Атланта Юнайтед» сравнял счет в игре с «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:1, идет 2-й тайм), реализовав 11-метровый.
В предыдущем матче (с «Интер Майами» – 2:2) россиянин забил первый гол в МЛС. Всего в лиге он проводит 5-ю игру.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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