«Шанхай» Слуцкого выиграл 10 из 11 последних матчей лиги Китая. Сегодня забили на 89-й и 90-й «Тяньцзиню», проигрывая 0:1
«Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого одержал волевую победу в чемпионате Китая.
«Шанхай» обыграл «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» (2:1) в 26-м туре Суперлиги, забив на 89-й и 90-й минутах. Дубль сделал 37-летний хавбек Юй Ханьчао.
У бывшего тренера ЦСКА и сборной России 26 побед, 4 ничьих и 1 поражение во главе «Шанхая» – от «Бэйцзин Гоань» в чемпионате Китая (1:2), общий счет этих матчей – 79:21.
Кроме того, «Шанхай» Слуцкого выиграл 10 из 11 последних матчей лиги Китая. Отставание от лидирующего «Шанхай Порт» – 2 очка.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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