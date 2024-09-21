«Шанхай» Слуцкого выиграл 10 из 11 последних матчей лиги Китая. Сегодня забили на 89-й и 90-й «Тяньцзиню», проигрывая 0:1

«Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого одержал волевую победу в чемпионате Китая.

«Шанхай» обыграл «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер » (2:1) в 26-м туре Суперлиги, забив на 89-й и 90-й минутах. Дубль сделал 37-летний хавбек Юй Ханьчао .

У бывшего тренера ЦСКА и сборной России 26 побед, 4 ничьих и 1 поражение во главе «Шанхая» – от «Бэйцзин Гоань» в чемпионате Китая (1:2), общий счет этих матчей – 79:21.

Кроме того, «Шанхай» Слуцкого выиграл 10 из 11 последних матчей лиги Китая. Отставание от лидирующего «Шанхай Порт» – 2 очка.