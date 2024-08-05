Мостовой о матчах России с Вьетнамом и Таиландом: «Что это за соперники? Сборная отелей? Эти в 10 раз хуже Кубы»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Футбол

Александр Мостовой скептически отозвался о будущих соперниках сборной России.

Ранее стало известно, что команда Валерия Карпина сыграет с Вьетнамом и Таиландом в сентябре.

«Ничего интересного не вижу в этих матчах. Эти игры ничего не дадут. Что это за соперники? Сборная отелей?

Понятное дело, что сборная России еще жива, но ведь есть соперники посерьезнее. Кроме этих команд есть же другие команды, которые намного лучше.

Мы же играли с Кубой, а эти в десять раз хуже! Ерунда какая-то», – сказал бывший игрок сборной России Александр Мостовой.

Мостовой о Глушенкове: «Карпину, может, тоже есть в чем прибавить. Я еще пять лет назад говорил, что Максим станет большим игроком, футбольные люди видят сразу»

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69 комментариев
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Ответ Dmitry Orlov
Рейтинг ФИФА: 100. Таиланд ... 116. Вьетнам ... 169. Куба Определённо, в 10 раз хуже, точно.
Мостовой вообще-то в Сельте играл не для того, чтобы в рейтинги всякие заглядывать. Сколько создатель этого рейтинга начеканить сможет?
А Мостовой так чувствует!!!! Если он сказал, что в 10 раз хуже, значит хуже!
+201
-3
+198
Рейтинг ФИФА:
100. Таиланд
...
116. Вьетнам
...
169. Куба

Определённо, в 10 раз хуже, точно.
+130
-7
+123
Сборная отелей, царь хорош)
+75
-6
+69
Эй, спортс, завязывайте уже!
Это интервью было уже, я чётко помню и слова про отели в частности.
Позорище блин
+43
-1
+42
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Эй, спортс, завязывайте уже! Это интервью было уже, я чётко помню и слова про отели в частности. Позорище блин
Там еще было про какие-то Абаскали
+19
0
+19
Сборная лесоповала против сборной отелей
+17
-2
+15
Ответ IlyaGrain
А где Китай или Индия ? Ну или там другие наши «друзья» из БРИКС ?
«Я тебе не друг, кореш»
+15
0
+15
Ответ Carasa
«Я тебе не друг, кореш»
Я тебе не кореш, приятель
+13
0
+13
А где Китай или Индия ? Ну или там другие наши «друзья» из БРИКС ?
+14
-3
+11
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Сборная отелей, царь хорош)
Я думаю у него свой рейтинг и он построил его сравнивания их сервис обслуживания, когда прибывал сам там , оценил условия, обслуживание и главный критерий чеканка местных житель 🤌☝️
+8
0
+8
Соперники, конечно, не самые сильные.
Но лучше играть хоть с кем-то, чем вообще не играть.
+13
-6
+7
До отелей ещё дорасти надо. Начнём с кемпингов.
+7
0
+7
Отвергаешь-предлагай.
+7
-2
+5
Ответ Carasa
Лучше вообще не играть
Согласен. Тогда зп не надо будет платить Карпину, а то получает за просто так
+5
-1
+4
Мостовой как сегодня родился - а то прям сильные сборные в очереди стоят что б с нами сыграть. С кем хотя бы можно сыграть, с теми и сыграем, и я не относился так бы принебрежительно к Вьетнаму с Таиландом - посмотрим как наша сборная с ними играть будет, а то и проиграть легко можно сборным «отелей»🙄
+4
0
+4
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Апокалипсис сегодня
— Чуешь? Чуешь?
— Что?
— Запах травы, сынок. Этот запах ни с чем не спутаешь. Люблю запах свежескошенной травы по утрам. Знаешь, как-то раз мы двенадцать часов чеканили мяч. Когда все было кончено, я вышел на поле. Мы не нашли там никого, ни единого узкоглазого игрока. А вот запах, знаешь, такой травяной аромат. Всё поле пропахло… победой! А ведь когда-нибудь футбол вернётся.
+4
-1
+3
он так говорит как будто с ними будет играть сборная аргентины )))))))))))
+3
0
+3
Обидно, что сборная играет с какими-то вьетнамцами, а люди, которые по тридцать лет в футболе, сидят без дела, добавил бывший нападающий Сельты
+3
0
+3
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Эй, спортс, завязывайте уже! Это интервью было уже, я чётко помню и слова про отели в частности. Позорище блин
Ты про Мостового, сборную, или про все сразу?
+3
0
+3
Для некоторых личностей главное победа! Вон Йося выиграл историческую серию с Беларусью. Вошёл в историю хоккея
+3
0
+3
Кто за бабки согласится играть, с теми и будем))
+2
0
+2
Мостовой о матчах России: «Что это за соперники? Сборная отелей? Давайте лучше я соберу сборную своей палаты!»
+3
-1
+2
Ответ Vvild
Я тебе не кореш, приятель
Я тебе не приятель, друг☝️🤣🤣
+2
0
+2
Вообще они лучше, судя по рейтингу фифа 😁
+2
0
+2
Сань, ну ол инклюзив же, хорош там…..
+1
0
+1
Ответ Борис Потапкин
он посмотрел чтобы оперировать фактами, а не накидывать на вентилятор лишний раз, прикинь, так тоже можно
А в итоге все равно накинул. Беда ((
+2
-1
+1
Ответ Феоктист
Ещё раз, эти факты ничего не меняют, все эти команды выходят из отелей в шлепках играть. Я рад за них
Твоя и Мостового логика выглядит примерно так:

Ты говоришь человеку:
- Да я в 10 раз больше тебя зарабатываю, нищеброд ты несчастный!
Реальность:
Твоя зарплата: 20 тысяч рублей.
Зарплата твоего собеседника: 30 тысяч рублей.

Ты:
- Ну это ничего не меняет, ты же всё равно нищеброд! Или ты хочешь сказать, ты в 10 раз больше меня зарабатываешь???!!
+4
-3
+1
Ответ помню джанашия
Отвергаешь-предлагай.
Он предлагает не играть со сборными отелей, даже если больше не с кем. Вполне, кстати, конструктивно.
+1
0
+1
Ответ Олег_Пенза
Соперники, конечно, не самые сильные. Но лучше играть хоть с кем-то, чем вообще не играть.
Лучше вообще не играть
+11
-10
+1
Чемпионат Тайланда силен! Его выигрывал бывший тренер Динамо Славиша Йоканович.
+1
0
+1
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