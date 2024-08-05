Мостовой о матчах России с Вьетнамом и Таиландом: «Что это за соперники? Сборная отелей? Эти в 10 раз хуже Кубы»

Александр Мостовой скептически отозвался о будущих соперниках сборной России.

Ранее стало известно, что команда Валерия Карпина сыграет с Вьетнамом и Таиландом в сентябре.

«Ничего интересного не вижу в этих матчах. Эти игры ничего не дадут. Что это за соперники? Сборная отелей?

Понятное дело, что сборная России еще жива, но ведь есть соперники посерьезнее. Кроме этих команд есть же другие команды, которые намного лучше.

Мы же играли с Кубой, а эти в десять раз хуже! Ерунда какая-то», – сказал бывший игрок сборной России Александр Мостовой.

Мостовой о Глушенкове: «Карпину, может, тоже есть в чем прибавить. Я еще пять лет назад говорил, что Максим станет большим игроком, футбольные люди видят сразу»