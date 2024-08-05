Мостовой о матчах России с Вьетнамом и Таиландом: «Что это за соперники? Сборная отелей? Эти в 10 раз хуже Кубы»
Александр Мостовой скептически отозвался о будущих соперниках сборной России.
Ранее стало известно, что команда Валерия Карпина сыграет с Вьетнамом и Таиландом в сентябре.
«Ничего интересного не вижу в этих матчах. Эти игры ничего не дадут. Что это за соперники? Сборная отелей?
Понятное дело, что сборная России еще жива, но ведь есть соперники посерьезнее. Кроме этих команд есть же другие команды, которые намного лучше.
Мы же играли с Кубой, а эти в десять раз хуже! Ерунда какая-то», – сказал бывший игрок сборной России Александр Мостовой.
Мостовой о Глушенкове: «Карпину, может, тоже есть в чем прибавить. Я еще пять лет назад говорил, что Максим станет большим игроком, футбольные люди видят сразу»
А Мостовой так чувствует!!!! Если он сказал, что в 10 раз хуже, значит хуже!
100. Таиланд
...
116. Вьетнам
...
169. Куба
Определённо, в 10 раз хуже, точно.
Это интервью было уже, я чётко помню и слова про отели в частности.
Позорище блин
Но лучше играть хоть с кем-то, чем вообще не играть.
— Что?
— Запах травы, сынок. Этот запах ни с чем не спутаешь. Люблю запах свежескошенной травы по утрам. Знаешь, как-то раз мы двенадцать часов чеканили мяч. Когда все было кончено, я вышел на поле. Мы не нашли там никого, ни единого узкоглазого игрока. А вот запах, знаешь, такой травяной аромат. Всё поле пропахло… победой! А ведь когда-нибудь футбол вернётся.
Ты говоришь человеку:
- Да я в 10 раз больше тебя зарабатываю, нищеброд ты несчастный!
Реальность:
Твоя зарплата: 20 тысяч рублей.
Зарплата твоего собеседника: 30 тысяч рублей.
Ты:
- Ну это ничего не меняет, ты же всё равно нищеброд! Или ты хочешь сказать, ты в 10 раз больше меня зарабатываешь???!!