Доказательств выплат «Барсы» Негрейре за консультации по судейству не найдено, но Гражданская гвардия проверяет происхождение 3 млн евро на счетах его жены

Гражданская гвардия проверит счета жены Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

В конце мая с руководства «Барселоны» были сняты обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей . «Реал» и выступали против удовлетворения апелляций, которые подавали в ходе разбирательств каталонцы. Суд ранее посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Как сообщает As, в отчете Гражданской гвардии Испании по делу Негрейры, направленном судье, говорится, что нет оснований полагать, что выплаты были направлены на «предполагаемые консультации по арбитражным вопросам».

Однако на счетах супруги бывшего вице-президента технического комитета судей Аны Паулы Руфас были обнаружены 3 миллиона евро, которые «не оправданы с точки зрения доходов от труда и движимого капитала».

По версии «Барселоны», выплаты Негрейре производились за «технические отчеты о судействе и спортивном скаутинге».

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