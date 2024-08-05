Доказательств выплат «Барсы» Негрейре за консультации по судейству не найдено, но Гражданская гвардия проверяет происхождение 3 млн евро на счетах его жены

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Гражданская гвардия проверит счета жены Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

В конце мая с руководства «Барселоны» были сняты обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Реал» и Ла Лига выступали против удовлетворения апелляций, которые подавали в ходе разбирательств каталонцы. Суд ранее посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Как сообщает As, в отчете Гражданской гвардии Испании по делу Негрейры, направленном судье, говорится, что нет оснований полагать, что выплаты были направлены на «предполагаемые консультации по арбитражным вопросам».

Однако на счетах супруги бывшего вице-президента технического комитета судей Аны Паулы Руфас были обнаружены 3 миллиона евро, которые «не оправданы с точки зрения доходов от труда и движимого капитала».

По версии «Барселоны», выплаты Негрейре производились за «технические отчеты о судействе и спортивном скаутинге».

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59 комментариев
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>>нет оснований полагать, что выплаты были направлены на «предполагаемые консультации по арбитражным вопросам»

То есть так до сих пор никто внятно не может объяснить за что платили.
+58
-15
+43
Ответ Bazilic
То есть уже второй год под Барсу копают и ничего не могут найти
Ну так за что платили то?
+37
-16
+21
Спортc и Анна Сунцова пробивают очередное дно
открываем ссылку котороя дана под статьей :

https://as.com/futbol/la-guardia-civil-localiza-tres-millones-de-euros-en-las-cuentas-de-la-mujer-de-negreira-n/

читаем
"Un nuevo episodio del caso, cuyo instrucción no ha podido demostrar de momento que esos pagos del Barcelona al exvicepresidente del CTA se hicieran con la intención de influir en la actuación de los colegiados durante los partidos"

"Это новый эпизод в деле, следствие которого до сих пор не смогло доказать, что эти выплаты от «Барселоны» бывшему вице-президенту ЦТА были произведены с намерением повлиять на работу судей во время матчей."

а эта писанина

"Как сообщает As, в отчете Гражданской гвардии Испании по делу Негрейры, направленном судье, говорится, что нет оснований полагать, что выплаты были направлены на «предполагаемые консультации по арбитражным вопросам»."

вольный так сказать "перевод" от Анна Сунцова
https://www.sports.ru/profile/1099709838/#
которая Любит
Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Лука Модрич Тони Кроос

простейший факт чекинг....

Таким образом автор спортса намеренно искажает написаное в промадридской газете AS
+21
-4
+17
Ответ LinkLin
Там если что написано, что слова Барселоны про консультации - ложь.
Если доки еще не нашли, это еще не означает что это ложь.
+19
-6
+13
Ответ Вячеслав Новиков
Ха не найдено, но болельщики Реала уже и приговор вынесли и наказание придумали, как так то, им же наверное виднее, чем правосудию
Там если что написано, что слова Барселоны про консультации - ложь.
+18
-8
+10
стоило Реалу проиграть в товарняке Барсе и понеслось
+15
-7
+8
Ха не найдено, но болельщики Реала уже и приговор вынесли и наказание придумали, как так то, им же наверное виднее, чем правосудию
+43
-37
+6
Ответ Непристойное предложение
А она(жена) обязана оправдываться и объяснять происхождение денег? Есть презумпция невиновности, пусть следаки расследуют и доказывают.
Для налоговой конечно обязана, деньги из воздуха не появляются. Особенно когда муж под следствием, это что, странно?
+5
-1
+4
Ответ Marcus-light
Я потерялся. Барселона заявила, что платила Негрейре за консультации, но на самом деле нет?
Это не вы потерялись. Это спортс потерялся
+1
0
+1
Ответ Alexander Sragovich
но доклады (довольно жирные доклады ) консультантов суду предоставлены. вы что-то путаете или просто проявляете свою некомпетентность (предвзятость)
Тогда откуда претензии в отчёте гражданской гвардии? И так уверенно говоришь, словно доклады тебе предоставляли.
+1
0
+1
Ответ Franco
возможно потому что не барса должна объяснять за что а прокурор доказать что это незаконно?презумпциия невиновности? не, не слышали. деньги есть, теперь докажи почему ага
Налоговики уверен поржали бы с твоего комментария.
+1
0
+1
Обвинители выйдут на самих себя
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Ответ Непристойное предложение
А она(жена) обязана оправдываться и объяснять происхождение денег? Есть презумпция невиновности, пусть следаки расследуют и доказывают.
В европе все очень строго. Там если у тебя денег больше, чем твоя зарплата - у налоговой сразу вопросы
+1
-1
0
Ответ LinkLin
Для налоговой конечно обязана, деньги из воздуха не появляются. Особенно когда муж под следствием, это что, странно?
Вы все в кучу собрали. И налоговая , и следствие мужа.
Какое отношение она имеет к делу мужа?) это не 37-й в СССР, когда жен ссылали за грехи мужей.
Какое отношение налоговая имеет к этому делу? Есть вопросы по поводу налогов?
Вот вам друг переведет крупную сумму на карту, к вам сразу налоговая прибежит?
+3
-3
0
Комментарий удален модератором
Ответ Ллб
Да что ты хочешь от них. Эти же люди вчера утопили в минусах мой комментарий с текстом " Лапорта президент Барселоны" 😂 В контексте, что он главное должностное лицо в иеоархии всех спортивных секций клуба. Что неоспоримый факт. С этими людьми неочем разговаривать , это озлобленные 🤡 с сображалкой золотых рыбок
Видел ваш комментарий, и про его высказывания, что он говорил не только о футбольном клубе
0
0
0
Комментарий удален модератором
Ответ LinkLin
Там если что написано, что слова Барселоны про консультации - ложь.
но доклады (довольно жирные доклады ) консультантов суду предоставлены. вы что-то путаете или просто проявляете свою некомпетентность (предвзятость)
0
0
0
Ответ LinkLin
Там если что написано, что слова Барселоны про консультации - ложь.
где там? хомячкам, можно скормить что угодно .... открываем ссылку котороя дана под статьей

https://as.com/futbol/la-guardia-civil-localiza-tres-millones-de-euros-en-las-cuentas-de-la-mujer-de-negreira-n/

читаем
"Un nuevo episodio del caso, cuyo instrucción no ha podido demostrar de momento que esos pagos del Barcelona al exvicepresidente del CTA se hicieran con la intención de influir en la actuación de los colegiados durante los partidos"

"This is a new episode in the case, whose investigation has not been able to prove so far that these payments from Barcelona to the former vice president of the CTA were made with the intention of influencing the performance of the referees during the matches"

"Это новый эпизод в деле, следствие которого до сих пор не смогло доказать, что эти выплаты от «Барселоны» бывшему вице-президенту ЦТА были произведены с намерением повлиять на работу судей во время матчей."

а эта писанина вольный перевод от Анна Сунцова
https://www.sports.ru/profile/1099709838/#
Любит
Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Лука Модрич Тони Кроос

простейший факт чекинг.... но ты кушай ханку, маленький, не обляпайся
+3
-3
0
Ответ Вячеслав Новиков
Ха не найдено, но болельщики Реала уже и приговор вынесли и наказание придумали, как так то, им же наверное виднее, чем правосудию
Да что ты хочешь от них.
Эти же люди вчера утопили в минусах мой комментарий с текстом " Лапорта президент Барселоны" 😂
В контексте, что он главное должностное лицо в иеоархии всех спортивных секций клуба. Что неоспоримый факт.
С этими людьми неочем разговаривать , это озлобленные 🤡 с сображалкой золотых рыбок
+6
-6
0
Я потерялся. Барселона заявила, что платила Негрейре за консультации, но на самом деле нет?
+2
-2
0
Ответ igls54
Комментарий удален модератором
Я так понимаю жена покрыта полностью золотом, раз такие суммы на счетах😁
+1
-1
0
Ответ Александр Орлов
Комментарий удален модератором
Да это публика такая же, по своей сути, как один приспешник Шерхана из известного мультика.
Сначала выливают помои на клуб на болельщиков, орут тут громче всех про то, что всё куплено -- всех минусуют из тех, кто пытается донести тут что-то логичное -- а затем просто позорно сливаются, когда выясняется что всё "слегка" не так, как они навоняли ранее
+3
-3
0
Ответ Александр Орлов
Комментарий удален модератором
Крутят себе плюсы с 10 твинков как обычно.
+4
-4
0
Ответ Александр Орлов
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Franco
возможно потому что не барса должна объяснять за что а прокурор доказать что это незаконно?презумпциия невиновности? не, не слышали. деньги есть, теперь докажи почему ага
Вообще ты прав, а вот прокурор и налоговая действуют незаконно.
0
0
0
Ответ Franco
возможно потому что не барса должна объяснять за что а прокурор доказать что это незаконно?презумпциия невиновности? не, не слышали. деньги есть, теперь докажи почему ага
Презумпция тупости
0
0
0
Действительно, как только Барса обыграла Реал, так сразу снова начали какие-то доказательства искать. Жалкие клоуны)))
0
0
0
Ответ Евгений Сидоров
>>нет оснований полагать, что выплаты были направлены на «предполагаемые консультации по арбитражным вопросам» То есть так до сих пор никто внятно не может объяснить за что платили.
возможно потому что не барса должна объяснять за что а прокурор доказать что это незаконно?презумпциия невиновности? не, не слышали. деньги есть, теперь докажи почему ага
0
0
0
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