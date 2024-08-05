Доказательств выплат «Барсы» Негрейре за консультации по судейству не найдено, но Гражданская гвардия проверяет происхождение 3 млн евро на счетах его жены
Гражданская гвардия проверит счета жены Хосе Марии Энрикеса Негрейры.
В конце мая с руководства «Барселоны» были сняты обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Реал» и Ла Лига выступали против удовлетворения апелляций, которые подавали в ходе разбирательств каталонцы. Суд ранее посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.
Как сообщает As, в отчете Гражданской гвардии Испании по делу Негрейры, направленном судье, говорится, что нет оснований полагать, что выплаты были направлены на «предполагаемые консультации по арбитражным вопросам».
Однако на счетах супруги бывшего вице-президента технического комитета судей Аны Паулы Руфас были обнаружены 3 миллиона евро, которые «не оправданы с точки зрения доходов от труда и движимого капитала».
По версии «Барселоны», выплаты Негрейре производились за «технические отчеты о судействе и спортивном скаутинге».
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То есть так до сих пор никто внятно не может объяснить за что платили.
открываем ссылку котороя дана под статьей :
https://as.com/futbol/la-guardia-civil-localiza-tres-millones-de-euros-en-las-cuentas-de-la-mujer-de-negreira-n/
читаем
"Un nuevo episodio del caso, cuyo instrucción no ha podido demostrar de momento que esos pagos del Barcelona al exvicepresidente del CTA se hicieran con la intención de influir en la actuación de los colegiados durante los partidos"
"Это новый эпизод в деле, следствие которого до сих пор не смогло доказать, что эти выплаты от «Барселоны» бывшему вице-президенту ЦТА были произведены с намерением повлиять на работу судей во время матчей."
а эта писанина
"Как сообщает As, в отчете Гражданской гвардии Испании по делу Негрейры, направленном судье, говорится, что нет оснований полагать, что выплаты были направлены на «предполагаемые консультации по арбитражным вопросам»."
вольный так сказать "перевод" от Анна Сунцова
https://www.sports.ru/profile/1099709838/#
которая Любит
Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Лука Модрич Тони Кроос
простейший факт чекинг....
Таким образом автор спортса намеренно искажает написаное в промадридской газете AS
Какое отношение она имеет к делу мужа?) это не 37-й в СССР, когда жен ссылали за грехи мужей.
Какое отношение налоговая имеет к этому делу? Есть вопросы по поводу налогов?
Вот вам друг переведет крупную сумму на карту, к вам сразу налоговая прибежит?
https://as.com/futbol/la-guardia-civil-localiza-tres-millones-de-euros-en-las-cuentas-de-la-mujer-de-negreira-n/
читаем
"Un nuevo episodio del caso, cuyo instrucción no ha podido demostrar de momento que esos pagos del Barcelona al exvicepresidente del CTA se hicieran con la intención de influir en la actuación de los colegiados durante los partidos"
"This is a new episode in the case, whose investigation has not been able to prove so far that these payments from Barcelona to the former vice president of the CTA were made with the intention of influencing the performance of the referees during the matches"
"Это новый эпизод в деле, следствие которого до сих пор не смогло доказать, что эти выплаты от «Барселоны» бывшему вице-президенту ЦТА были произведены с намерением повлиять на работу судей во время матчей."
а эта писанина вольный перевод от Анна Сунцова
https://www.sports.ru/profile/1099709838/#
Любит
Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Лука Модрич Тони Кроос
простейший факт чекинг.... но ты кушай ханку, маленький, не обляпайся
Эти же люди вчера утопили в минусах мой комментарий с текстом " Лапорта президент Барселоны" 😂
В контексте, что он главное должностное лицо в иеоархии всех спортивных секций клуба. Что неоспоримый факт.
С этими людьми неочем разговаривать , это озлобленные 🤡 с сображалкой золотых рыбок
Сначала выливают помои на клуб на болельщиков, орут тут громче всех про то, что всё куплено -- всех минусуют из тех, кто пытается донести тут что-то логичное -- а затем просто позорно сливаются, когда выясняется что всё "слегка" не так, как они навоняли ранее