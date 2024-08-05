Байлс в Париже-2024 не догонит Латынину по количеству золотых медалей ОИ. Симона с падением проиграла финал на бревне

Теги спортивная гимнастика сборная США жен Лариса Латынина Олимпиада-2024 Симона Байлс Вера Чаславска Гимнастика

Симона Байлс на Играх-2024 не догонит Латынину по количеству золотых наград ОИ.

Ранее американская гимнастка победила на Играх в опорном прыжке, выиграв седьмое олимпийское золото. Теперь на ее счету 10 медалей Олимпиад (7-1-2). 

Байлс сравнялась по этому показателю с Верой Чаславской, представлявшей Чехословакию (7-4-0).

Сегодня Байлс выступала в упражнениях на бревне, где после падения заняла только 5-е место. Впереди у нее также финал в вольных упражнениях, где она может выиграть восьмое золото. 

Советская спортсменка Лариса Латынина останется на первом месте по титулам Олимпийских игр среди гимнасток в истории (9-5-4). 

У Байлс не будет срыва как на прошлой Олимпиаде. В США нашли способ успокоить Симону

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71 комментарий
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Ответ Roman Shnel
Попробовала не под кайфом и вот итог
Логика большинства комментирующих:
- третье место на бревне в Токио - подвезли таблетки
- пятое на бревне в Париже - увезли таблетки
+53
-9
+44
Ответ заблокированному пользователю
Не только американцы, а вообще всё, кроме русских. И поляки, и шведы, и датчане и т.д все считают Симу величайшей. Причина довольно проста: https://m.youtube.com/watch?v=oXMnALgJBMA Теперь сравни с любым выступлением Симоны. Занавес.
Ну сравни Пеле с каким-нибудь Мбаппе без привязки к эпохе и получишь очень среднего футболиста для наших дней. Делает ли это Мбаппе более великим, чем Пеле?
+43
-5
+38
Ответ Капибарбер
Байлз без папиков из МОК это всего лишь Хасбик на стероидах
Т.е когда Байлс выиграла золото она была на таблетках, а сейчас решила не принимать, чтобы вдруг не выиграть?
Вот такая логика у комментаторов спортса?
Хотя учитывая твою активность, этот коммент был написал исключительно ради плюсиков.
+44
-16
+28
Да и фиг с ней.
+12
-3
+9
Попробовала не под кайфом и вот итог
+38
-33
+5
Ответ заблокированному пользователю
Не только американцы, а вообще всё, кроме русских. И поляки, и шведы, и датчане и т.д все считают Симу величайшей. Причина довольно проста: https://m.youtube.com/watch?v=oXMnALgJBMA Теперь сравни с любым выступлением Симоны. Занавес.
Разные эпохи. Разные возможности по подготовке к соревнованиям. Да и рост разный - 161 и 143 см. Чем меньше рост, тем проще исполнять в гимнастике.
+7
-2
+5
Тогда чего американцы кричат что она гоат, если есть более великие и успешные чем она?
Значит она не лучшая в своём виде спорта и пусть цепочку с козой снимет, а то нацепила уже
+18
-14
+4
Нужно больше терапевтических исключений
+12
-8
+4
Придется ещё 4 года работать на аптеку
+12
-9
+3
Ответ Заборостроитель
https://pbs.twimg.com/media/Fyf6bmDWwAEPkTR.jpg Парируйте? 🤣
Награждение ФИФА Зе Бест 2021 посмотри, тогда Мендеш привёз своего клиента В КОВИД, получать награду как лучший бомбардир среди сборных.
Почему то раньше Али Деи эту награду не вручали, хотя рекорд держался долго.
На церемонию из за ковида никто не приехал, кроме бездаря и его агента.
Интересно, сколько это все стоило.
+2
0
+2
Ответ Kokozhir Shatok
Нужно больше терапевтических исключений
И срочно)
+6
-4
+2
Ответ Syndycate
И срочно)
На амфетаминах будет как Чусовитина почти до пенсии, где-то да зацепит!
+2
0
+2
Ответ Domian
Тогда чего американцы кричат что она гоат, если есть более великие и успешные чем она? Значит она не лучшая в своём виде спорта и пусть цепочку с козой снимет, а то нацепила уже
Не только американцы, а вообще всё, кроме русских. И поляки, и шведы, и датчане и т.д все считают Симу величайшей. Причина довольно проста: https://m.youtube.com/watch?v=oXMnALgJBMA

Теперь сравни с любым выступлением Симоны. Занавес.
+20
-18
+2
Ответ заблокированному пользователю
Так это факт признанный всеми, что Симонка - ГОАТ. Разница в одну медаль (у кого-то сомнения в скорой победе в вольнике?) не делает Латынину более великой, когда ТАКАЯ пропасть в уровне. Там такая же разница, как между первыми мобильными телефонами и последним айфоном.
Если бы не было первых айфонов, не было бы и смартфонов. Она goat только в жульничестве, как и все их сирены
+2
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Ответ Syndycate
Всего лишь 5-е место? Попахивает расизмом
Надо жестко откэнселить бревно. Это расизм и сексизм. Запретить бревно на всех будущих Олимпиадах.
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Ответ Вальдемар Вальдемаров
Комментарий удален модератором
И такие, как Алекс8007, гитлеровскую Германию считают нацисткой/расистской.
+2
-1
+1
Ответ Мария Тихонова
Логика большинства комментирующих: - третье место на бревне в Токио - подвезли таблетки - пятое на бревне в Париже - увезли таблетки
Может в Париже водитель в пробку попал и не успел подвезти)))
+2
-1
+1
Ответ заблокированному пользователю
Ну так смешно, когда Латынину называют более великой, хотя она и 15% не показывала от того, что творит Симона. В тиктоке красивые любительницы гимнастики выполняют элементы сложнее тех, что приносили Латыниной медали.
В своей эпохи никто не мог кроме неë. Было бы странно если бы за 60-70 лет уровень сложности не изменился бы. Смешно когда байлс на величайшую натягивают уже столько лет
+3
-2
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Ответ Заборостроитель
Может быть и узнаем правду, почему десять лет тянули двух игроков всеми способами на награды
Ну сейчас никого тянуть не будут, все будет таким же сереньким, ровненьким, без выдающихся цифр и достижений.
Вон ближайший победитель на позиции атакующего вингера забил аж 15 голов, провалился за сборную, там у него за 35 матчей всего 3 гола.
Зато никто не тянет, не то, что эти два , которые по 60 голов забивали, брали трофеи с редкими перфомансами.
Тут даже я встану на сторону роналду, про Месси и его 91 гол и говорить нечего.
Это же все происки фифа, уефа. Наверное когда они играли, ворота специально делали шире или вратарей покупали)))
+1
0
+1
Ответ Valery Kor
Надо жестко откэнселить бревно. Это расизм и сексизм. Запретить бревно на всех будущих Олимпиадах.
И перекрасить в черный цвет.
Или это будет расизм?
Тогда в ЛГБТшную "радугу"
+1
0
+1
Ответ Заборостроитель
https://pbs.twimg.com/media/Fyf6bmDWwAEPkTR.jpg Парируйте? 🤣
https://youtu.be/zEg_0vHYVPo?si=p7tqkts1PPKk6pEQ
Вот это награждение в штаб квартире ФИФА, куда из за ковида никто, кроме бездаря не приехал.
Награда полностью под бездаря сделана , ну и стоимость мы не узнаем, а может и узнаем со временем.
+2
-1
+1
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Прям как Месси без папиков из ФИФА.
А ещё сейв Мартинеса от Коло Муани это нейросети)
+2
-1
+1
Ответ Капибарбер
Байлз без папиков из МОК это всего лишь Хасбик на стероидах
Прям как Месси без папиков из ФИФА.
+5
-4
+1
Всего лишь 5-е место? Попахивает расизмом
+12
-11
+1
Байлз без папиков из МОК это всего лишь Хасбик на стероидах
+31
-30
+1
Ответ Лизавета Анна -Мария
Дело конечно не в таблетках, хоть они и были. Тут память сыграла с ней злую шутку: именно на бревне она выступила крайне неудачно в прошлую Олимпиаду(кстати, тогда таблеток не было), а потом вообще снялась....
ты о своих таблетках? именно на бревне Байлз и взяла свою личную бронзу в Токио. из личных видов она только там и выступала. и научись проверять инфу, если ей не владеешь: Байлз сначала снялась с части командных соревнований, а потом выступала в личном виде на бревне, в заключение соревнований это было.
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Ответ shellnikolai
И где же её доппинг позволяющий ей не волноваться и прочее? ребятааа, вы где?
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Это у скоро 8-кратной нет характера? Понятно. На сим и закончим.
Я не попрощалась с вами , а вас нет.
Характер это Джокович, из за медали для своей страны готов на все . а ему 37 , после операции .
А что сделала Байлз в Токио ? надеюсь знаете. подвела свою страну.
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Ответ werter
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ shellnikolai
Комментарий удален модератором
Между строк просквозило. Легким бризом с правого берега Днепра.
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