Байлс в Париже-2024 не догонит Латынину по количеству золотых медалей ОИ. Симона с падением проиграла финал на бревне
Симона Байлс на Играх-2024 не догонит Латынину по количеству золотых наград ОИ.
Ранее американская гимнастка победила на Играх в опорном прыжке, выиграв седьмое олимпийское золото. Теперь на ее счету 10 медалей Олимпиад (7-1-2).
Байлс сравнялась по этому показателю с Верой Чаславской, представлявшей Чехословакию (7-4-0).
Сегодня Байлс выступала в упражнениях на бревне, где после падения заняла только 5-е место. Впереди у нее также финал в вольных упражнениях, где она может выиграть восьмое золото.
Советская спортсменка Лариса Латынина останется на первом месте по титулам Олимпийских игр среди гимнасток в истории (9-5-4).
У Байлс не будет срыва как на прошлой Олимпиаде. В США нашли способ успокоить Симону
- третье место на бревне в Токио - подвезли таблетки
- пятое на бревне в Париже - увезли таблетки
Вот такая логика у комментаторов спортса?
Хотя учитывая твою активность, этот коммент был написал исключительно ради плюсиков.
Значит она не лучшая в своём виде спорта и пусть цепочку с козой снимет, а то нацепила уже
Почему то раньше Али Деи эту награду не вручали, хотя рекорд держался долго.
На церемонию из за ковида никто не приехал, кроме бездаря и его агента.
Интересно, сколько это все стоило.
Теперь сравни с любым выступлением Симоны. Занавес.
Вон ближайший победитель на позиции атакующего вингера забил аж 15 голов, провалился за сборную, там у него за 35 матчей всего 3 гола.
Зато никто не тянет, не то, что эти два , которые по 60 голов забивали, брали трофеи с редкими перфомансами.
Тут даже я встану на сторону роналду, про Месси и его 91 гол и говорить нечего.
Это же все происки фифа, уефа. Наверное когда они играли, ворота специально делали шире или вратарей покупали)))
Или это будет расизм?
Тогда в ЛГБТшную "радугу"
Вот это награждение в штаб квартире ФИФА, куда из за ковида никто, кроме бездаря не приехал.
Награда полностью под бездаря сделана , ну и стоимость мы не узнаем, а может и узнаем со временем.
Характер это Джокович, из за медали для своей страны готов на все . а ему 37 , после операции .
А что сделала Байлз в Токио ? надеюсь знаете. подвела свою страну.