Байлс в Париже-2024 не догонит Латынину по количеству золотых медалей ОИ. Симона с падением проиграла финал на бревне

Симона Байлс на Играх-2024 не догонит Латынину по количеству золотых наград ОИ.

Ранее американская гимнастка победила на Играх в опорном прыжке, выиграв седьмое олимпийское золото. Теперь на ее счету 10 медалей Олимпиад (7-1-2).

Байлс сравнялась по этому показателю с Верой Чаславской, представлявшей Чехословакию (7-4-0).

Сегодня Байлс выступала в упражнениях на бревне, где после падения заняла только 5-е место. Впереди у нее также финал в вольных упражнениях, где она может выиграть восьмое золото.

Советская спортсменка Лариса Латынина останется на первом месте по титулам Олимпийских игр среди гимнасток в истории (9-5-4).

У Байлс не будет срыва как на прошлой Олимпиаде. В США нашли способ успокоить Симону